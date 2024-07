Flash mob a Roma sul viaggiare green con i bresciani «Barkee Bay»

Una colonna sonora per i viaggiatori green: è «Connessioni», il singolo dei «Barkee Bay», il nuovo brano, nato dalla collaborazione tra la band esordiente bresciana e Mundys, che intende sensibilizzare i passeggeri su come spostarsi in modo sostenibile.

I cantautori si sono esibiti in un flash mob all'aeroporto di Roma «Leonardo da Vinci» con uno speciale «Flash Mob(ility)» organizzato da Mundys, società del settore mobilità, al Terminal 3 - Partenze dello scalo capitolino gestito da Aeroporti di Roma.

Messaggio

«Vogliamo lanciare un messaggio universale per far comprendere alla gente quello sta succedendo, certo con una canzone che dura due minuti non si può fare un tema a riguardo però sicuramente vogliamo far capire quanto è importante la natura e quanto dobbiamo sostenerla, preservarla» ha spiegato Davide Tarragoni, produttore della band. «La collaborazione con Mundys? Ci siamo trovati sia per ideologie, sia musicalmente, speriamo di continuare».

Il brano

Il testo del brano - composto dai giovani artisti under 30 - è completamente centrato sul tema del viaggiare green. I tre artisti - particolarmente attivi sul tema del climate change - sono stati scelti da Mundys per realizzare una colonna sonora estiva che accompagnasse le persone in transito sulle infrastrutture del gruppo.

I viaggiatori hanno partecipato al flash mob insieme ai 10 allievi ballerini dell'Accademia Artisti di Roma, centro di eccellenza nella formazione delle discipline cinematografiche e audiovisive.

«La collaborazione con Mundys è nata in modo molto spontaneo soprattutto per una condivisione di valori, che va dal viaggio alla sostenibilità, quindi quando ci è stata proposta questa cosa abbiamo accettato subito» le parole di Giulio, chitarra e voce dei Barkee Bay che sottolinea: «Amiamo l'arte e la portiamo in un contesto anche più istituzionale. Siamo partiti per dire: comunichiamo il bello della natura».