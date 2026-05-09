Finto carabiniere tenta di truffare un’anziana: arrestato

Si è spacciato per il solito carabiniere, che con la scusa di chiamare per fare un favore alla vittima, ha cercato di farsi consegnare tutto l’oro presente in casa. Ha cercato, perché questa volta la vittima, un’anziana di circa 75 anni residente nel centro della città, non è caduta nella trappola: ha chiamato i «rinforzi», parenti e amici, e poi la Polizia, che ha risolto il caso, arrestando un napoletano di circa 50 anni già noto alle forze dell’ordine. Da verificare ancora se al telefono ci fosse lui o un complice.

La vicenda Il finto carabiniere ha inscenato la solita recita. Ha detto alla signora che dalle indagini risultava che la sua auto fosse stata usata per commettere un furto e che quindi sarebbe passato a casa un collega per controllare tutto l’oro che aveva. La donna, però, ha capito che c’era qualcosa di strano e ha chiamato degli amici, che a loro volta hanno allertato la Polizia.