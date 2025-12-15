I «filmini» di famiglia ora sono storia collettiva: la proiezione

Un emozionante viaggio nel tempo, dagli anni Venti agli anni Ottanta, grazie al progetto «Siamo Archivio. Un esperimento di catalogazione partecipata» a cura di Archivio Cinescatti di Lab 80 film. L’appuntamento è per domani, martedì alle 21 al Cinema Nuovo Eden.

Sul grande schermo saranno proiettati filmati amatoriali ritrovati in soffitte e cantine bresciane, restaurati e digitalizzati, pellicole che svelano momenti intimi di vita quotidiana - da matrimoni e battesimi a gite e feste di paese -, ma offrono anche una testimonianza unica e inedita di luoghi iconici, come il Castello, le piazze e le strade del centro città. I filmati, muti in origine, sono stati arricchiti dalle musiche realizzate dagli studenti dell’Università di Bergamo impegnati nella web radio UniBg OnAir. Gli spettatori avranno un ruolo attivo: sarà chiesto loro di compilare un questionario per condividere ricordi ed emozioni suscitate dalla proiezione.

«Un modo per fare sì che la memoria da privata diventi condivisa» spiega Giulia Castelletti, responsabile di Archivio Cinescatti, sottolineando come il progetto trasformi narrazioni personali in memoria inedita e collettiva del territorio.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione al numero 030.8174200 o tramite l’e-mail cup@bresciamusei.com. Info: www.cinescatti.it.