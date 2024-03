«Féra dè la spongada», a Breno la domenica è gustosa

Diciassettesima «Féra dè la spongada» e sedicesimo concorso «Spongada d’oro dé Brè» quest’oggi in piazza Mercato a Breno. Per tutta la giornata sarà possibile assaggiare il classico dolce pasquale del paese, preparato da pasticcerie e fornerie di Breno ma non solo.

La spongadina d’oro

I privati, appassionati produttori delle pagnottelle dolci in casa, sono tutti attesi alle 17 per la premiazione delle tre migliori realizzazioni: il primo classificato riceverà, come tradizione vuole, una spongadina d’oro realizzata dall’orafa Silvia Angeloni. Tutt’intorno ci saranno bancarelle di prodotti tipici. Il programma della Féra prende il via alle 9 con l'apertura dello stand gastronomico e dei gazebo con degustazione e vendita di spongade; dalle 12 il pranzo nello spazio della Croce rossa e dalle 14.30 lo spettacolo Magic comic show, oltre ad animazione e gonfiabili. Nel corso della giornata le guide di Xtreme adventure condurranno visite in alcuni luoghi brenesi, in piazza Alpini ci saranno i Mercatini dell’usato e dalle 9 alle 14 possibilità di giri turistici del paese a bordo di auto storiche del Nostalgia club.