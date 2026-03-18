Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito
L’uomo avrebbe poi tentato il suicidio: il delitto è avvenuto nella loro abitazione, nei pressi dello stadio
- Femminicidio a Bergamo, gli inquirenti sul luogo del delitto - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito a Bergamo, in una casa di via Pescaria, nei pressi dello stadio. Secondo le prime notizie, l’uomo dopo il fatto – avvenuto nella tarda mattinata di oggi – avrebbe tentato il suicidio. È stato fermato dagli agenti di polizia intervenuti. Si troverebbe ora in Questura.
La coppia, italiana, avrebbe almeno una figlia. Dalle prime ricostruzioni, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei litigi, ma al momento non risultano denunce pregresse.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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