Fatture false, indagine anche a Brescia con sequestri per 1,2 milioni

Un sequestro da 1,2 milioni di euro tra soldi cash, «liquidità su conti correnti», gioielli e orologi di lusso, 87 persone denunciate, tra cui un commercialista e un consulente finanziario, e l'esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 28 persone e 9 società per reati di «associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti».