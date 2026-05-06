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Fatture false anche per aziende bresciane: indagini tra Bergamo e Milano

Frode fiscale: 41 indagati e 3 arresti per false fatture. L’operazione della Finanza ha portato al sequestro di 8,6 milioni a 21 persone e 9 società
Le indagini hanno portato al sequestro di 8,6 milioni di euro © www.giornaledibrescia.it
Le indagini hanno portato al sequestro di 8,6 milioni di euro © www.giornaledibrescia.it

I finanzieri dei comandi provinciali di Bergamo e Milano hanno dato esecuzione all'applicazione di quattro misure cautelari personali (due in carcere, un arresto domiciliare e un obbligo di firma), a un provvedimento di sequestro per complessivi 8,6 milioni nei confronti di 21 persone fisiche e 9 società a perquisizioni domiciliari (anche con il supporto operativo di unità cinofile specializzate «cash dog») e acquisizione di atti in diverse imprese nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Bergamo e condotta dai militari della compagnia di Grumello del Monte.

In tutto gli indagati sono 41 per reati fiscali - quali l'emissione di fatture false, l'omessa dichiarazione, la presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - e ulteriori reati connessi, quali il riciclaggio per oltre tre milioni di euro, tentata estorsione, somministrazione illecita di manodopera e l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Al vertice una coppia di coniugi cinesi abitanti a Grumello del Monte (lui è stato portato in carcere, lei ai domiciliari), gestori di una serie di ditte individuali operanti nel settore manifatturiero delle confezioni, tutte con sede presso il medesimo indirizzo e intestate a connazionali prestanome, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di diverse società nei territori di Bergamo e Brescia.

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