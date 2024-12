Esplode una villa a Lucca, intervengono anche i vigili del fuoco bresciani

Una forte esplosione ha fatto crollare nella notte tra sabato 21 e domenica 22 una villetta a Eglio, una frazione del comune di Molazzana, in provincia di Lucca

Le cause non sono ancora state accertate. La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia, attivata dalla Direzione regionale, ha inviato un’unità cinofila con il cane Fly e uno specialista Usar (Urban search and rescue) di supporto per la ricerca delle due persone che abitavano la villetta.

Al momento è stato recuperato il corpo senza vita del proprietario e continuano i lavori per la ricerca della moglie.