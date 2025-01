Esine piange Ermanno Lardelli: esempio di resilienza e impegno

Addio a Ermanno Lardelli, 55 anni, residente alla Sacca di Esine: è mancato giovedì mattina per le conseguenze della Sla, che lo aveva fermato già da qualche anno. Sportivo e pieno di vita, aveva dovuto arrendersi a inizio del 2022 per una diagnosi impietosa, che aveva via via immobilizzato le sue gambe, ma non la sua testa e il suo cuore.

Lavorava come fruttivendolo, anche ambulante, nei paesi della bassa Vallecamonica, e anche per questo era molto conosciuto. Ma è stata la sua battaglia contro la sclerosi a renderlo ancora più noto, per il coraggio con cui l’ha combattuta e con il quale ha portato la sua testimonianza.

Al punto da raggiungere, nell’estate del 2023, la vetta del monte Guglielmo in bicicletta, accompagnato da alcuni amici e insieme ad altri ammalati di Sla. Il suo impegno si era fatto sentire anche contro le barriere architettoniche in difesa delle persone in carrozzina e con ridotte capacità motorie. La salma si trova nell’abitazione di via Bicher 2 alla Sacca, da dove muoverà sabato mattina in direzione del tempio crematorio.

La famiglia ha chiesto di non portare fiori, ma di effettuare donazioni all’Aisla. Ermanno Lardelli lascia la moglie Santina, i figli Alfredo e Manuel e la mamma Anita.