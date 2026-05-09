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Escono dal negozio senza pagare tutta la merce, nei guai due pregiudicati

La Polizia ha denunciato un uomo di e una donna per il furto avvenuto alla Lidl di via Zara in città: il 37enne nascondeva anche un coltello a serramanico
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Polizia di Stato - Foto d'archivio
Polizia di Stato - Foto d'archivio

Un uomo e una donna, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati per aver commesso un furto alla Lidl di via Zara a Brescia: si tratta di un uomo di 37 anni residente in città e di una donna 24enne senza fissa dimora.

La vicenda

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato in forza al Commissariato Carmine sono intervenuti in via Zara, dopo aver ricevuto la chiamata del direttore del negozio, in quanto l’uomo e la donna, dopo essersi aggirati con fare sospetto fra le varie corsie ed aver sottratto dagli scaffali numerose confezioni di merce di vario genere ed averle nascoste all’interno di alcune buste di plastica, si erano diretti verso l’uscita pagando solamente parte della merce.

I poliziotti hanno fermato i due ladri ancora all’interno nel negozio e oltre alla merce rubata hanno trovato addosso al 37enne anche un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro.

Il questore

In considerazione di quanto accaduto il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti dei due la misura dell’avviso orale, finalizzata alla successiva irrogazione della sorveglianza speciale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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