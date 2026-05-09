Escono dal negozio senza pagare tutta la merce, nei guai due pregiudicati

Un uomo e una donna, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati per aver commesso un furto alla Lidl di via Zara a Brescia: si tratta di un uomo di 37 anni residente in città e di una donna 24enne senza fissa dimora.

La vicenda Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato in forza al Commissariato Carmine sono intervenuti in via Zara, dopo aver ricevuto la chiamata del direttore del negozio, in quanto l’uomo e la donna, dopo essersi aggirati con fare sospetto fra le varie corsie ed aver sottratto dagli scaffali numerose confezioni di merce di vario genere ed averle nascoste all’interno di alcune buste di plastica, si erano diretti verso l’uscita pagando solamente parte della merce.