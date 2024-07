Esce in solitaria e non fa rientro a casa: morto un escursionista

È caduto mentre stava facendo un'escursione in solitaria sui monti sopra il lago d'Aviolo, in Valcamonica, nel territorio di Edolo: nulla da fare per Roberto Baccanelli, 67 anni residente a Brescia, ma originario di Berzo Demo. I soccorsi, dopo aver individuato il corpo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’allarme

Il ritrovamento dell'uomo è avvenuto poco dopo le 20, dopo che la moglie, quando non ha visto rincasare il marito, ha lanciato l'allarme. Sul posto, oltre all'elisoccorso, è intervenuto il personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza e il Cnsas. Al momento non è ancora dato capire con esattezza come sia avvenuto l'incidente. Quella di oggi è l’ottava vittima sulle montagne bresciane da inizio anno.