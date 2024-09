Erica Patti: «A Ono un oratorio per Davide e Andrea: dev’essere una festa»

Sabato 28 settembre sarà inaugurata la struttura che verrà intitolata ai due fratelli uccisi e bruciati dal padre il 16 luglio del 2013

Erica Patti insieme ai figli Davide e Andrea

Una grande festa. È questo quello che vuole Erica Patti per l’intitolazione dell’oratorio di Ono San Pietro a Davide e Andrea, i figli che il suo ex marito, Pasquale Iacovone, uccise undici anni fa prima di dargli fuoco. Sabato 28 non ci sarà spazio per la rabbia, dovranno regnare i sorrisi. Per conservare il più limpido ricordo dei due giovani, strappati alla vita per vendetta nei confronti della madre. Una violenza spregevole su una donna e sui suoi bambini. «Uno strazio che non passerà mai»: