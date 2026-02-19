Giornale di Brescia
Elezioni comunali, si vota il 24 e 25 maggio

Per quello che riguarda il territorio bresciano, saranno dieci i Municipi coinvolti in questa tornata di Amministrative
Comuni al voto i prossimi 24 e 25 maggio. Lo ha comunicato ieri, durante la seduta del Consiglio dei ministri, Matteo Piantedosi, titolare del ministero dell’Interno.

Per quello che riguarda il territorio bresciano, saranno dieci i Municipi coinvolti in questa tornata di Amministrative. Municipi che, messi insieme fanno oltre 80mila abitanti. Sono: Capriano del Colle, Cellatica, Corte Franca, Lonato, Magasa, Mura, Quinzano d’Oglio, Roncadelle, Rovato e Travagliato.

Gli elettori

Otto di questi sono giunti a scadenza naturale, mentre Mura è stato recentemente commissariato e Cellatica dovrà votare in anticipo a causa della prematura scomparsa, avvenuta nel giugno dello scorso anno, del sindaco in carica Marco Marini.

La chiamata alle urne è per circa 65mila elettori ed il primo responso da guardare e valutare sarà quello relativo a quanti vi risponderanno, dato il calo progressivo e sempre più pesante dell’affluenza, segno di una partecipazione alla vita democratica meno sentita rispetto al passato.

Per gli eventuali ballottaggi (ipotesi che potenzialmente riguarderebbe solamente Rovato e Lonato) urne aperte il 7 e 8 giugno.

