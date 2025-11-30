Effetto Olimpiadi sulle nevi camune: prenotazioni salite già del 15%

Giuliana Mossoni

Numeri incoraggianti e manto bianco abbondante fanno sorridere il comprensorio Ponte di Legno-Tonale

Una stagione partita sotto i più... bianchi auspici. Con neve abbondante in quota e sufficiente a colorare candidamente anche il paese, freddo intensissimo, capace di arrivare anche, nella seconda metà di novembre, a meno quindici gradi, ed entusiasmo incontenibile, come dovrebbe sempre essere in un comprensorio dove gli investimenti sono già da tempo «alle stelle». Tutti in pista Ponte di Legno-Tonale, grazie a un mix di questi tre fattori, ha attivato gli impianti di risalita con una settimana