Edizione digitale del GdB, il vademecum per gli abbonati

A causa di problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà, la piattaforma digitale del nostro fornitore per la lettura del quotidiano Giornale di Brescia in versione digitale (sfogliatore) anche oggi non è consultabile. Confidiamo che il servizio venga ripristinato al più presto.

Nel frattempo gli abbonati sono stati contattati via mail per consentire loro la lettura telematica del giornale attraverso una strada alternativa.