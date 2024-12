«Editrice La Scuola, da 120 anni un cammino di crescita umana»

Intervista a Giorgio Riva, amministratore delegato Gruppo La Scuola: «Continuiamo a investire nell’arricchimento dell’offerta digitale»

4 ' di lettura

L'incontro del 21 novembre scorso con Papa Francesco © www.giornaledibrescia.it

Un patto educativo che metta insieme famiglie, scuole e società. Solo così si potrà trasmettere «fiducia e audacia» ai giovani che stanno costruendo il loro futuro. Con queste parole il 21 novembre papa Francesco ha accolto in Vaticano la delegazione dell’editrice La Scuola che quest’anno festeggia i 120 anni. «È stato un incontro che resterà impresso nella nostra memoria, non solo per la straordinaria opportunità di incontrare il Santo Padre, ma per la profondità del suo discorso», sottolinea G