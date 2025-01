È morto il professor Franco Docchio, mecenate di startup

«Era molto disponibile e ci teneva molto affinché, da progetti universitari, nascessero startup; sotto la sua guida, nel suo laboratorio, infatti, ne sono state create diverse»: così un ex studente di Ingegneria ricorda il professor Franco Docchio mancato nei giorni scorsi e per il quale martedì è stata organizzata una cerimonia di saluto, non a caso, nell’aula magna di Ingegneria in via Branze, in città.

Chi era il professor Docchio

Professore emerito dell’Università degli studi di Brescia, Franco Docchio era ordinario di Misure elettriche ed elettroniche dal 2000. Ha ricoperto diverse cariche come delegato del rettore agli stage, ai sistemi informativi e all’e-learning. È stato anche vicepreside della facoltà di Ingegneria dal 2001 al 2003.

L’attività di insegnamento e di ricerca, continua e costante, ha interessato i corsi di elettronica industriale, optoelettronica, elettronica applicata, elettronica dei sistemi digitali, misure elettroniche, misure elettriche, elettronica industriale e strumentazione elettronica. Molte delle ricerche del prof. Docchio sono state condotte nel laboratorio di optoelettronica dell’UniBs, fondato da lui stesso, nell’ambito del quale sono nate diverse startup, alcune delle quali hanno avuto notevole successo nel campo industriale.

Pubblicazioni e riconoscimenti

È stato autore di oltre 350 pubblicazioni nazionali ed internazionali e, accanto a tale attività, ha ricoperto il ruolo di direttore di riviste scientifiche. Ha anche collaborato con il nostro giornale. È stato coordinatore di numerosi contratti di ricerca applicata con enti pubblici, privati, imprese, nonché coordinatore di progetti europei e nazionali.

A riconoscimento delle sue molteplici attività, è stato nominato membro della prestigiosa istituzione scientifica e culturale Ateneo di Brescia di via Tosio.