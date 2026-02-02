È morta Maria Rita Parsi, psicolologa simbolo della tutela dell’infanzia

È morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell’infanzia. Ex componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, ha al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. È presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus. Nel 1986 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Maria Rita Parsi è stata amche madrina del festival bresciano Filosofi lungo l’Oglio, per il quale è stata componente della commissione scientifica e vicepresidente del Premio internazionale di filosofia «Un libro per il presente».

Al grande pubblico era diventata un volto noto anche grazie alle frequenti partecipazioni televisive, in particolare alla trasmissione Mattino 5.

Proprio il programma Mediaset ha dato stamattina l’annuncio della sua scomparsa in diretta. «Un grande dispiacere – ha detto il conduttore Francesco Vecchi – è morta la professoressa Parsi, una delle ospiti più gradite del nostro programma, una grande professionista che si occupava di minori e dei più fragili». Alle sue parole si è unita anche la co-conduttrice Federica Panicucci: «Questa notizia ci ha lasciato sgomenti».

La vita e la professione

Nata a Roma, durante il suo percorso professionale ha lavorato come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta. Nel 1986 ha partecipato alla sceneggiatura delle serie televisiva «Professione vacanze» con Jerry Calà. Ha elaborato e messo a punto una «metodologia operativa, applicabile in ambito psicologico, socio-pedagogico e psicoterapeutico denominata "psicoanimazione"».

Ha fondato e diretto la SIPA (Scuola Italiana di Psicoanimazione), istituto di ricerca, a orientamento umanistico, per lo sviluppo del potenziale umano. Nel 1992 ha dato vita all'Associazione Onlus «Movimento per, con e dei bambini», divenuta dal 2005 Fondazione Movimento Bambino Onlus che opera per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e si batte contro gli abusi e i maltrattamenti dei bambini e dei ragazzi, e per la loro tutela giuridica e sociale. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperta nelle sue discipline; è stata anche tra i conduttori di Junior TV. Collaborava come editorialista a molti quotidiani e periodici nazionali.