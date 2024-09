È morta a 61 anni Paola Marella, architetto milanese e personaggio televisivo. Paola Marella era affetta da tempo da un tumore. Imprenditrice e interior designer tra le più conosciute in Italia, era anche conduttrice di Real Time di programmi dedicate alle case e alle ristrutturazioni. Si è spenta nelle scorse ore a causa di una malattia. Tantissimi messaggi di cordoglio stanno saturando i suoi profili social.

Milanese di nascita, dopo gli studi classici, si è laureata in Architettura d'interni al Politecnico. Ha iniziato come agente immobiliare. La notorietà arriva attraverso la tv, dove esordisce nel 2007 in concomitanza con una nuova era per il canale Real Time. Il programma più conosciuto è «Cerco Casa Disperatamente», seguito poi da «Vendo Casa Disperatamente», «Welcome Style», «Shopping Night Home Edition». Dello stesso filone nel 2016 su Sky ha condotto «4 case» e «I Consigli di Paola», subito dopo è iniziato «Un Sogno in affitto» e «Come la Vorrei».

Oltre alla tv, Paola Marella ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie (era il volto della start-up Facileristrutturare.it). Nonostante una vittoria iniziale contro il cancro nel 2011, la malattia è ricomparsa negli anni successivi. Paola Marella, che ha sempre promosso l'importanza della prevenzione, lascia un figlio, Nicola.