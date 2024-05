È il giorno della prova generale per la Santa Crus di Cerveno

Dopo dodici anni d’attesa, il giorno della Santa Crus è arrivato: domani dalle 14.30 oltre 140 figuranti in costume metteranno in scena, sul palcoscenico all’aperto di Cerveno, la sacra rappresentazione della passione di Cristo.

Tutto è pronto: nelle scorse ore sono stati posizionati anche i fiori di carta crespa realizzati a migliaia dalle donne del paese nei mesi invernali, appuntati su rami di abete che ricoprono case, strade e piazze. La giornata di oggi è dedicata alla prova generale, con tutti presenti, per mettere a punto gli ultimi dettagli sotto l’occhio attento del regista Giacomo Andrico.

In paese sono attese migliaia di persone da tutte la valle e dalla provincia: potranno raggiungere Cerveno con le navette in partenza da via Nisole a Cerveno, via Tarsia a Ceto e via Gisole a Braone, dalle 8 sino alle 20.

La rappresentazione sarà accompagnata dalle voci narranti di Luciano Bertoli, Anna Scola e Mauro Avogadro, con la solista Elisa Bressanelli e l’accompagnamento dei cori Voci dalla rocca, Erica, Armonie e Made in a smile.

Si partirà dal Santuario della Via Crucis, che contiene le 180 statue lignee del Simoni, fonte d’ispirazione per i costumi e gli altri elementi scenici. Da piazza Roma si scenderà da via San Martino per arrivare in piazza Prudenzini, dove ci sarà la seconda delle 14 stazioni della Via Crucis, e poi via, verso piazza della Costituzione, per la prima caduta di Gesù. Le ultime 5 stazioni saranno sulla collina ai Sendini, fuori dal paese, per la crocifissione sul Golgota cervenese.