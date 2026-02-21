Due farmacie prese di mira nella notte a Chiari e Travagliato

Doppio colpo nel cuore della notte tra Chiari e Travagliato, dove sono state prese di mira dai ladri due farmacie. A Chiari un gruppo di delinquenti ha sfondato la vetrata della farmacia comunale di viale Mazzini, situata proprio accanto all'entrata dell'ospedale, ma senza riuscire a portare a termine il colpo.

Invece a Travagliato, i ladri - per capire se si tratti degli stessi sono in corso le indagini dei carabinieri di Chiari - è stata presa di mira la farmacia comunale La cupola di via Aldo Moro. Qui i malviventi sono entrati dalla porta laterale e hanno preso il fondo cassa. Ancora da quantificare la refurtiva.