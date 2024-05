Due bresciani insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia

Ci sono anche due bresciani tra gli italiani insigniti a Nairobi, in Kenya, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Si tratta dell'allenatore di atletica Claudio Berardelli e dell'imprenditrice Anna Leali.

La cerimonia di consegna è avvenuta nella residenza dell'ambasciatore italiano in Kenya, Roberto Natali, alla presenza del sottosegretario italiano all'Ambiente e Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, che si trova in Africa per partecipare alla nona conferenza globale promossa dall'Agenzia internazionale dell'energia.

«Berardelli - ha ricordato Barbaro - è giunto in Kenya da giovane studente di scienze motorie. È oggi un punto di riferimento a livello mondiale per l'allenamento di fondisti di successo, potendo annoverare nel proprio team numerosissimi corridori africani distintisi in competizioni olimpioniche, mondiali e nelle più prestigiose maratone del mondo». Berardelli allenò, tra gli altri, gli atleti keniani Businiei Janeth Jepkosgei e Yego Alfred Kirwa del Rosa Team, trionfatori negli 800 metri ai mondiali di Osaka del 2007, e Martin Lel, vincitore di due maratone di New York, nel 2005 e nel 2007.

Anna Leali, originaria di Calvagese, si è invece trasferita in Kenya appena ventenne, aprendo insieme al compagno la sua «Bahati gelateria italiana» a Watamu, località marina a pochi chilometri dalla più nota Malindi. Negli anni ha poi espanso il suo marchio «Non Solo Gelato», che conta 150 impiegati e otto punti vendita tra Nairobi, Watamu, and Mombasa.

Le altre onorificenze sono andate alla Madre superiora della congregazione del Cottolengo di Nairobi, Suor Loredana Serena, e all'imprenditrice perugina Monia Posti.