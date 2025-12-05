Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Cinque droni sorvolano una base nucleare in Francia: abbattuti

È accaduto nella rada di Brest: al suo interno sono presenti quattro sottomarini nucleari lanciamissili. La gendermeria fa sapere che sono stati effettuati «diversi tiri antidrone»
Un sottomarino nucleare francese - Foto Epa/Marine Nationale © www.giornaledibrescia.it
Un sottomarino nucleare francese - Foto Epa/Marine Nationale © www.giornaledibrescia.it
AA

Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese dell’Ile Longue, nella rada di Brest, all’estremo ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasione nucleare francese, si è appreso dalla gendarmeria locale. Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone», secondo la stessa fonte.

Quattro sottomarini

La base francese è protetta da 120 gendarmi della marina in coordinazione con un battaglione di fucilieri. Nel sito sono presenti quattro sottomarini di cui viene assicurata la manutenzione, almeno uno dei quali è in permanenza in mare per garantire la dissuasione nucleare.

I droni individuati con mezzi tecnici sono stati cinque. Il sorvolo in questa zona vietata non è raro da parte di droni, la notte fra il 17 e il 18 novembre ne era stato segnalato un altro «al di sopra della penisola di Crozon», di cui fa parte l’Ile Longue.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
dronibase nuclearesottomariniBrest
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario