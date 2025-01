Droga in rifugio, arrestato cameriere al Tonale

Nella sua stanza hanno trovato 50 grammi di marijuana e 10 di hashish: arrestato dai carabinieri sciatori un ragazzo di 19 anni in servizio come cameriere stagionale in bar ristorante al Passo del Tonale. A insospettire i militari della Compagnia di Breno, in servizio a Ponte di Legno, è stato un forte odore di marijuana proveniente dai locali del personale.

La perquisizione

A quel punto i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione della stanza del giovane, classe 2005 di Novara, e lì, oltre alla droga, hanno trovato anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Direttissima

Questa mattina il giovane è stato portato in Tribunale a Brescia per il processo per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 19enne l’obbligo di firma in caserma.