Da Corte Franca a Bolzano con la cocaina nel doppiofondo dell’auto

Ad attirare l’attenzione sono stati i bulloni del sedile. Che traballavano in modo sospetto per chi è abituato a controllare i mezzi in transito alla ricerca di anomalie. E lo ha definitivamente tradito l’indirizzo fasullo della ditta dove avrebbe dovuto presentarsi, in cui non ci sono aziende. È stata poi la perquisizione del veicolo a dare alla Polizia di Stato, in particolare la Volante e la Squadra Mobile della questura di Bolzano, gli elementi per arrestare un 47enne di origini albanesi ma residente a Corte Franca, ritenuto un corriere della droga.

Il controllo L’uomo è stato infatti fermato per un controllo mentre entrava a Bolzano e gli agenti hanno subito notato che il sedile del passeggero non era ben fissato e hanno chiesto all’uomo spiegazioni sulla sua presenza in città. Lui ha cercato di spiegare di doversi presentare in una azienda ma all’indirizzo che ha fornito non ci sono imprese.