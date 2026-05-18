Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Da Corte Franca a Bolzano con la cocaina nel doppiofondo dell’auto

La Polizia ha arrestato un 47enne di origini albanesi che aveva ricavato un vano segreto nella sua Renault: a insospettire sono stati i bulloni del sedile che traballavano
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un panetto di cocaina, foto rappresentativa
Un panetto di cocaina, foto rappresentativa

Ad attirare l’attenzione sono stati i bulloni del sedile. Che traballavano in modo sospetto per chi è abituato a controllare i mezzi in transito alla ricerca di anomalie. E lo ha definitivamente tradito l’indirizzo fasullo della ditta dove avrebbe dovuto presentarsi, in cui non ci sono aziende. È stata poi la perquisizione del veicolo a dare alla Polizia di Stato, in particolare la Volante e la Squadra Mobile della questura di Bolzano, gli elementi per arrestare un 47enne di origini albanesi ma residente a Corte Franca, ritenuto un corriere della droga.

Il controllo

L’uomo è stato infatti fermato per un controllo mentre entrava a Bolzano e gli agenti hanno subito notato che il sedile del passeggero non era ben fissato e hanno chiesto all’uomo spiegazioni sulla sua presenza in città. Lui ha cercato di spiegare di doversi presentare in una azienda ma all’indirizzo che ha fornito non ci sono imprese.

La perquisizione che è seguita ha portato a scoprire due vani nascosti sotto i sedili della vettura, una Renault, e all’interno di uno di questi un panetto da poco più di 500 grammi di cocaina. Per l’uomo è immediatamente scattato l’arresto. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
drogaarresto
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...