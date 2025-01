L’addio alla vita sotto un treno: a 17 anni muore come la sorella

È accaduto ieri mattina alla stazione di Ospitaletto. Famiglia e amici increduli: «Solare, pensava alla patente»

2 ' di lettura

La stazione ferroviaria di Ospitaletto, dove il 17enne si è gettato sotto un treno - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Un dramma così grande da non sembrare vero. Un dolore incommensurabile per una madre che vede morire il secondo figlio nello stesso identico modo del primo. Travolto da un treno in corsa, ultima tappa di una vita troppo breve. Avrebbe infatti compiuto 18 anni in primavera il ragazzo che ieri mattina ad Ospitaletto si è tolto la vita sui binari. Gli inquirenti hanno una sola certezza: non è stato un incidente. La famiglia «L’avevo portato io in stazione a Rovato e doveva andare a scuola in città