Dove sono i negozi e i mercatini di Natale solidali

Il Natale non è solo una festa di luci e regali, ma anche un momento per riflettere sull’importanza della solidarietà e della condivisione. I mercatini e le iniziative solidali rappresentano un’occasione per unire lo spirito natalizio alla possibilità di fare del bene, sostenendo progetti locali e internazionali. Ecco alcuni dei mercatini solidali che sostengono il volontariato, le associazioni benefiche e le cooperative locali.

In città

Partiamo dalla città: ogni fine settimana di dicembre, il Museo di Santa Giulia ospita il Mercatino di Natale Solidale, organizzato dalla Croce Bianca di Brescia in collaborazione con Fondazione Brescia Musei. Aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, lo stand propone regali ispirati alle opere del museo, realizzati in edizione limitata. Il ricavato è destinato a supportare le attività della Croce Bianca, sodalizio attivo dal 1889.

Tra le iniziative più suggestive spicca la Festa di Natale organizzata da «Alberi di vita odv» al Centro aperto Sandro Marelli. L’evento si svolgerà domani in piazzetta Santi Francesco e Chiara e promette un’atmosfera magica grazie alle bancarelle di articoli fatti a mano, completate nell’offerta da vin brulé, panettone e castagne arrosto. L’animazione per bambini e l’arrivo di Babbo Natale alle 20 renderanno la giornata speciale per grandi e piccini.

Sempre in città c’è l’Emporio solidale dell’Ail (acquisti anche on line; sul sito è possibile anche scaricare il catalogo): il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione che sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma e aiutando i pazienti e le loro famiglie in tutte le fasi del percorso. L’Emporio si trova in via Toti 2, angolo via Baracca, ed è aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

Fino al 31 gennaio, poi, in Contrada del Carmine 14, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Brescia ha aperto un charity shop natalizio. Il negozio propone una vasta selezione di articoli natalizi come abbigliamento, accessori e articoli per la casa, sia nuovi che vintage, tutti provenienti da donazioni. Il negozio è aperto con i seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 19 e da martedì a domenica dalle 10 alle 19.

Con lo stesso spirito natalizio, fino al 24 dicembre in Corsetto Sant’Agata 8, il Negozio di Natale di Emergency offre un’ampia selezione di regali solidali per sostenere i progetti dell’organizzazione in Italia e nel mondo. Il negozio è aperto il lunedì dalle 15 alle 19.30 e dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30.

Un’altra interessante proposta arriva da «No one out» che, su prenotazione, in via Collebeato 26, offre panettoni, pandori, mango disidratato e biglietti d’auguri personalizzati. Il ricavato andrà a finanziare progetti solidali in molti paesi del mondo.

In provincia

A Manerbio l’associazione Tilt, impegnata nell’inclusione sociale di ragazzi con disabilità, ha allestito il proprio mercatino natalizio solidale. Fino al 6 gennaio, in via Sitte 2, è possibile acquistare miele, infusi, prodotti biologici e confezioni regalo personalizzate.

Questa domenica 22 dicembre, Lumezzane, accoglierà i Mercatini di Natale di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica: vicino alla chiesa di Pieve saranno presenti stand dedicati a raccogliere fondi per l’assistenza ai malati di Sla.