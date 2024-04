Dote trasporti, prorogato il contributo per i pendolari con abbonamenti Alta velocità

Un contributo fino a 90 euro al mese per i viaggiatori residenti in Lombardia che hanno acquistato abbonamenti per servizi ferroviari Alta Velocità integrati con il trasporto pubblico regionale e locale sulle tratte Milano-Brescia-Desenzano/Peschiera. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore ai Trasporti Franco Lucente, ha approvato una delibera che proroga il contributo «Dote trasporti» destinato agli abbonamenti acquistati da marzo 2024 sino a febbraio 2025, assegnando alla misura un importo massimo di 400mila euro per il biennio 2024-25.

«Si tratta di risorse importanti - ha commentato l'assessore regionale - che permettono ai viaggiatori di accedere ai servizi di Alta Velocità abbattendo i costi». Il contributo è variabile tra i 10 e i 90 euro al mese, a seconda del tipo di abbonamento e della tratta prescelta. La richiesta del contributo «Dote Trasporti», come in precedenza, potrà essere presentata ogni 6 mesi, in corrispondenza delle due finestre previste a ottobre 2024 e aprile 2025, tramite la piattaforma Bandi e Servizi online di Regione Lombardia.