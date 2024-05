Dopo cinque mesi riapre oggi la Sp6 a Cevo, chiusa a seguito di una frana

Riaprirà alle 16 di oggi, venerdì 17 maggio, la Sp6 a Cevo. La strada era stata chiusa il 2 dicembre scorso, quando, dopo i giorni di piogge intense e abbondanti della prima settimana di novembre, la situazione già precaria del versante a monte della strada provinciale è peggiorata durante la notte del primo dicembre: cinque frane erano cadute lungo lo stesso tratto di pochi chilometri.

I primi accertamenti avevano evidenziato la presenza di un fronte franoso molto instabile ed esteso, sia a monte sia a valle della strada provinciale. Poiché era stata accertata come probabile evoluzione del fenomeno l’arretramento della nicchia e il suo ampliamento verso destra e sinistra, in esito alla perizia geologica la chiusura della strada era stata una scelta sofferta ma indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nonostante la complessità del problema, la Provincia ha progettato l’intervento di messa in sicurezza d’urgenza del versante che ha previsto la posa di reti per contenere il movimento franoso a monte della Sp6 e di rete paramassi dotata di sensoristica in grado di dare l’allarme in caso di ulteriore movimentazione del versante.

È stata installata inoltre la segnaletica verticale dotata di indicatori luminosi che si accenderanno di rosso qualora i sensori dovessero rilevare nuovi movimenti di frana, con conseguente interdizione immediata del transito veicolare.

I fondi per finanziare l’intero intervento, stanziati da Regione Lombardia, ammontano a 2 milioni di euro e serviranno alla messa in sicurezza di tutto il versante. Gli interventi eseguiti fino a oggi sono propedeutici all'intervento complessivo e sono serviti ad aprire la strada nel più breve tempo possibile. Per questi lavori sono stati spesi 600 mila euro dei 2 milioni a disposizione.