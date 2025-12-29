Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Donna trovata morta in un cortile a Milano, indagano i carabinieri

Il cadavere in via Paruta. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale. Si indaga per omicidio
La scientifica sul luogo del ritrovamento del cadavere - Ansa © www.giornaledibrescia.it
La scientifica sul luogo del ritrovamento del cadavere - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale. La donna potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e le sono stati trovati lividi sul corpo. Gli investigatori dei carabinieri tengono aperte tutte le piste.

I rilievi 

La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna alla periferia Nord di Milano. Sul posto è presente il pm di turno Antonio Pansa, che coordina l'inchiesta dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte. A quanto si apprende, a trovare il cadavere della donna, che pare abbia tra i 25 e i 30 anni, sarebbe stata la custode dello stabile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
donna mortaMilano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario