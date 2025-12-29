Donna trovata morta in un cortile a Milano, indagano i carabinieri

Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale. La donna potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e le sono stati trovati lividi sul corpo. Gli investigatori dei carabinieri tengono aperte tutte le piste.

I rilievi

La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna alla periferia Nord di Milano. Sul posto è presente il pm di turno Antonio Pansa, che coordina l'inchiesta dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte. A quanto si apprende, a trovare il cadavere della donna, che pare abbia tra i 25 e i 30 anni, sarebbe stata la custode dello stabile.