Donna accoltellata a Milano: è grave

È in prognosi riservata la donna che questa mattina intorno alle 9 è stata soccorsa in piazza Gae Aulenti a Milano, dove, cosciente anche se in gravissime condizioni, ha detto di essere stata accoltellata. La 42enne è stata trasportata all'ospedale Niguarda dove è stata presa in carico dall'équipe del trauma center, che la sta operando. La 43enne stava andando al lavoro in Finlombarda, poco distante, ed era sola. È stata colpita con un coltello da cucina che le è rimasto conficcato nella schiena. Il ferimento non avrebbe avuto testimoni e i carabinieri della Compagnia Duomo stanno acquisendo le immagini delle telecamere, numerose nella zona, e sentendo testimoni che potrebbero aver visto qualcuno fuggire.

Alle spalle

È stata colpita alla schiena la donna accoltellata questa mattina. Il marito è arrivato in bicicletta pochi istanti dopo l'aggressione. «Ho visto la donna per terra, c'era molto sangue, e alcune persone la stavano soccorrendo», è il racconto di un testimone. La donna sarebbe stata affrontata tra due edifici che circondano la piazza dove hanno sede grattacieli con uffici e, alla base, negozi. La zona del ferimento è stata transennata e sul terreno sono visibili tracce di sangue. I carabinieri sono al lavoro per individuare l'aggressore. L'episodio è accaduto poco prima delle 9, quando in piazza c'erano parecchie persone.

Senza motivo

L'uomo che potrebbe aver accoltellato la 43enne - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Una persona dai capelli bianchi, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa: è questa la descrizione dell'uomo, dall'apparente età di cinquant'anni, che avrebbe accoltellato alla schiena senza motivo, la 43enne. Da una prima ricostruzione l'uomo era fermo nella via che divide due edifici e, quando la donna è arrivata, l'ha colpita alla schiena.