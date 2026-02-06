Don Jordan condannato, la Diocesi: «Profondo dolore e dispiacere»

La Diocesi di Brescia ha espresso «profondo dolore e sincero dispiacere» dopo la sentenza di condanna a due anni e otto mesi emessa dalla magistratura nei confronti di don Jordan Coraglia per pedopornografia online. In una nota, la Diocesi sottolinea come la vicinanza alle vittime di abusi rappresenti «il primo, imprescindibile atteggiamento» e ribadisce l’impegno costante nella vigilanza e nella corresponsabilità educativa, in particolare nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili. In questo quadro viene richiamato il lavoro del Servizio Tutela Minori, attivo – si legge – in percorsi di formazione, prevenzione e ascolto secondo le indicazioni della Chiesa italiana. La Diocesi ringrazia inoltre quanti hanno contribuito «con responsabilità e coraggio» alla ricerca della verità e, in attesa della conclusione dei procedimenti ancora in corso, rinnova la propria vicinanza alle persone coinvolte e alle comunità ecclesiali colpite dalla vicenda.

Perdono e consapevolezza

Nel comunicato si fa infine riferimento alla preghiera e alla richiesta di perdono per il cammino della Chiesa diocesana. Don Jordan Coraglia viene affidato «allo sguardo misericordioso del Padre», nella consapevolezza della gravità dei fatti accertati, con l’auspicio di un percorso di verità e responsabilità nel rispetto della giustizia e delle persone ferite.