Don Angelo, il prete che fa anche il soccorritore sull’ambulanza

Giuliana Mossoni

Il parroco di Cevo, Saviore, Berzo e Monte ha benedetto il nuovo mezzo di Arnica: anche lui si metterà al volante con i volontari

L'inaugurazione della nuova ambulanza - © www.giornaledibrescia.it

«Tutto è partito per curiosità, c’erano i volantini per imparare le manovre di soccorso e mi son detto: male non fa». Classe 1976, don Angelo Marchetti è uno di quei parroci fuori dal comune, amatissimo dalla comunità e sempre disponibile. Da qualche tempo è divenuto uno dei volontari di Arnica e guida proprio l’ambulanza. Una scelta che riempie il cuore di gioia a tutta la comunità e fa onore a un sacerdote, che riesce a dedicare al prossimo anche il poco tempo che gli resta oltre alla gestione