Diritti delle persone con disabilità, la ministra Locatelli a San Siro

In occasione della sfida tra Inter e Como, scenderà in campo per salutare i calciatori della Divisione calcio paralimpico e sperimentale
Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità - Foto Ansa/Emanuele Valeri © www.giornaledibrescia.it
A pochi giorni dalla Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità, che si è celebrata lo scorso 3 dicembre, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà allo stadio San Siro di Milano per la partita tra Inter e Como, nell’ambito delle iniziative che si svolgeranno dal 6 all’8 dicembre in tutti i campi di serie A.

La ministra scenderà in campo per salutare i calciatori della Divisione calcio paralimpico e sperimentale (Dcps), che indosseranno le maglie con le scritte #IoValgo #IlCalcioèdiTutti, confezionate per la Giornata del 3 dicembre dal Ministero per le Disabilità e dalla Dcps della Figc.

«L’iniziativa – spiega il Ministro Locatelli – rientra tra le diverse attività di sensibilizzazione che abbiamo voluto per la Giornata del 3 dicembre. Ringrazio la Figc, le Leghe di Serie A, B e Lega Pro, Lnd e la Divisione Femminile per l’impegno nella promozione di un nuovo sguardo che metta in evidenza le potenzialità di ogni persona senza fermarsi ai limiti. Perché ogni persona ha un valore sul quale possiamo investire di più come istituzioni, come mondo privato e come singoli cittadini, senza lasciare indietro nessuno».

Alessandra LocatellidirittidisabilitàSan SiroMilano
