Deragliato un treno a Milano: un ferito e disagi sulla viabilità

Poco dopo le 6.30 un container si sarebbe staccato da un treno merci invadendo i binari opposti. L’incidente è avvenuto in via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dallo scaldo FS di Greco. Secondo le prime informazioni dovrebbe esserci un solo ferito, di cui non si conoscono le condizioni.

Come fa sapere Trenitalia, la circolazione sulla linea è rallentata e i treni da e per Torino e Domodossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un'ora.