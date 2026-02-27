Deraglia tram a Milano e investe alcune persone

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

Una vittima

C'è una vittima per il deragliamento del tram numero 9. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzi. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio.

Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.

La testimonianza

«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile». Lo racconta all'Ansa uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano. «Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa - prosegue - ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere». Sul posto stanno intervenendo diversi mezzi di soccorso. Secondo le prime informazioni, quattro feriti sono stati portati in ospedale.