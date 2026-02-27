Giornale di Brescia
Abbonati
Ultim'ora﻿CronacaItalia e Estero

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone

Mezzo fuori dai binari finisce la sua corsa contro un edificio. L’incidente poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto
  • Milano: deraglia un tram
    Milano: deraglia un tram
  • Milano: deraglia un tram
    Milano: deraglia un tram
  • Milano: deraglia un tram
    Milano: deraglia un tram
  • Milano: deraglia un tram
    Milano: deraglia un tram
  • Milano: deraglia un tram
    Milano: deraglia un tram
  • Milano: deraglia un tram
    Milano: deraglia un tram
AA

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. 

Una vittima

C'è una vittima per il deragliamento del tram numero 9. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzi. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio.

Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.

La testimonianza

«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile». Lo racconta all'Ansa uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano. «Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa - prosegue - ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere». Sul posto stanno intervenendo diversi mezzi di soccorso. Secondo le prime informazioni, quattro feriti sono stati portati in ospedale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tramMilano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario