Brescia, denunce e fogli di via per 5 attivisti di Extinction Rebellion

Cinque attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion hanno ricevuto dalla Questura di Brescia denunce e misure di prevenzione – tra cui fogli di via obbligatori e avvisi orali – per aver partecipato a una manifestazione lo scorso luglio davanti alla sede cittadina di Intesa Sanpaolo. Secondo quanto riferito dal movimento, l’iniziativa – che prevedeva cartelli, letture al megafono e una performance teatrale con un salvadanaio di cartapesta – si era svolta «in modo pacifico» per protestare contro i finanziamenti della banca al comparto bellico.

Decisione contestata

Gli attivisti contestano la decisione della Questura, definendola «sproporzionata» e «punitiva» rispetto ai fatti, poiché l’unico reato ipotizzato sarebbe quello di manifestazione non preavvisata. Chi non è residente a Brescia è stato allontanato dalla città con foglio di via della durata fino a tre anni, mentre gli altri hanno ricevuto avvisi orali per «pericolosità sociale». Extinction Rebellion collega i provvedimenti a una presunta «rappresaglia per la denuncia presentata nei mesi scorsi contro la stessa Questura, dopo le contestate perquisizioni subite da alcune attiviste lo scorso gennaio».