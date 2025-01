Decisione «drastica e sofferta»: si spacca la Lega della Valcamonica

Giuliana Mossoni

Oltre trenta tesserati hanno lasciato il partito. Donina: «I commissari hanno soltanto distrutto»

2 ' di lettura

Il gruppo dei leghisti della Valcamonica che ha deciso di lasciare il Carroccio - © www.giornaledibrescia.it

Qualcuno, ieri, ha parlato di scissione. In realtà, si tratterebbe di un abbandono: la Lega camuna, nella bufera da tempo per la presenza al suo interno di due anime alquanto distanti e per un commissariamento che dura da oltre due anni, ha perso una fetta di militanti. In un incontro con la stampa, l’ex onorevole Giuseppe Donina, l’ex consigliere regionale Francesco Ghiroldi e l’ex segretario provinciale Roberto Laffranchi, insieme a una trentina di altri tesserati, hanno annunciato di aver las