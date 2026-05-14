Dati rubati su vip e calciatori: tra gli indagati un avvocato bresciano

Per chi indaga sapeva di acquistare dati che non avrebbe potuto avere. Per questo un avvocato bresciano di 56 anni è tra gli 85 indagati dalla Procura di Napoli nell’inchiesta sul maxi giro di migliaia di accessi abusivi effettuati da appartenenti alle forze dell’ordine nelle banche dati nazionali.

All’avvocato bresciano viene contestato un capo di incolpazione: avrebbe ricevuto da Giuseppe Picariello, socio in un’agenzia di investigazioni e da ieri in carcere, due file «contenenti dati ed informazioni contributive e fiscali relativi» ad un uomo e «in particolare accertamenti in banca dati Inps» effettuati dal poliziotto Piermassimo Caiazzo, vice ispettore in servizio a Secondigliano finito agli arresti domiciliari per questa vicenda di spionagggio.