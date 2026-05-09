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Danneggia gli specchietti di decine di auto in città, arrestato

È successo ieri pomeriggio tra via Sardegna e via Malta: stamattina il giudice ha disposto il divieto di dimora a Brescia per il 30enne già destinatario di un Foglio di via della Questura
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Decine gli specchietti danneggiati (foto d'archivio)
Decine gli specchietti danneggiati (foto d'archivio)

Un’azione senza senso. Almeno, nessun motivo razionale dietro quel gesto, perché il 30enne che ieri, venerdì 8 maggio, ha spaccato gli specchietti di decine di auto parcheggiate in città non conosceva i proprietari di quei veicoli. Persone che tra loro non hanno alcun legame.

È successo nel pomeriggio di ieri, nella zona tra via Sardegna e via Malta, a Brescia Due, dove erano parcheggiate diverse auto. Il suo gesto non è passato inosservato e gli agenti della Volante sono giunti sul posto velocemente, fermandolo prima che continuasse.

Questa mattina il 30enne gambiano, già destinatario di un Foglio di via della Questura, è stato portato in tribunale per la direttissima, dove è andato in escandescenze. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in città.

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