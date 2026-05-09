Danneggia gli specchietti di decine di auto in città, arrestato

Un’azione senza senso. Almeno, nessun motivo razionale dietro quel gesto, perché il 30enne che ieri, venerdì 8 maggio, ha spaccato gli specchietti di decine di auto parcheggiate in città non conosceva i proprietari di quei veicoli. Persone che tra loro non hanno alcun legame.

È successo nel pomeriggio di ieri, nella zona tra via Sardegna e via Malta, a Brescia Due, dove erano parcheggiate diverse auto. Il suo gesto non è passato inosservato e gli agenti della Volante sono giunti sul posto velocemente, fermandolo prima che continuasse.