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﻿Cronaca

Dalle «Uncinettine» un grande uovo pasquale tutto ricamato a mano

Daniele Piacentini
È il maxi regalo alla comunità del borgo della Franciacorta realizzato dal gruppo di donne erbuschesi che da anni unisce la passione per il lavoro a maglia alla voglia di lasciare il loro segno per le principali scadenze della collettività
Il maxi uovo di Pasqua ricamato a mano - © www.giornaledibrescia.it
Il maxi uovo di Pasqua ricamato a mano - © www.giornaledibrescia.it
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Tre metri e mezzo - dalla base al fiocco - di uovo di Pasqua, per augurare a tutti gli erbuschesi serene festività. È il maxi regalo alla comunità del borgo della Franciacorta «firmato» Uncinettine, il gruppo di donne erbuschesi che da anni unisce la passione per il lavoro a maglia alla voglia di griffare, a modo loro, le principali scadenze della collettività, dal Natale al Carnevale.

Il grande uovo di Pasqua, tutto ricamato rigorosamente a mano, è stato ora montato nei giardini comunali di via Verdi, all’ingresso del Municipio di palazzo Cavalleri. «Anche l’anno scorso – spiega una delle responsabili, Anna Calabria – avevamo realizzato un’opera analoga, ma il risultato non ci aveva soddisfatte pienamente. Per questa primavera, quindi, ci siamo organizzate per tempo: grazie ad altri volontari e ad aziende del territorio abbiamo ricavato prima un’anima in polistirolo e una base ampia e stabile, per poi... completare l’opera con le nostre mani». Le Uncinettine si trovano il mercoledì al Salone Titonio di vicolo della Pace 2. Per chi volesse unirsi è attivo anche l’omonimo gruppo Facebook. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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