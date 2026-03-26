Dalle «Uncinettine» un grande uovo pasquale tutto ricamato a mano

Tre metri e mezzo - dalla base al fiocco - di uovo di Pasqua, per augurare a tutti gli erbuschesi serene festività. È il maxi regalo alla comunità del borgo della Franciacorta «firmato» Uncinettine, il gruppo di donne erbuschesi che da anni unisce la passione per il lavoro a maglia alla voglia di griffare, a modo loro, le principali scadenze della collettività, dal Natale al Carnevale.

Il grande uovo di Pasqua, tutto ricamato rigorosamente a mano, è stato ora montato nei giardini comunali di via Verdi, all’ingresso del Municipio di palazzo Cavalleri. «Anche l’anno scorso – spiega una delle responsabili, Anna Calabria – avevamo realizzato un’opera analoga, ma il risultato non ci aveva soddisfatte pienamente. Per questa primavera, quindi, ci siamo organizzate per tempo: grazie ad altri volontari e ad aziende del territorio abbiamo ricavato prima un’anima in polistirolo e una base ampia e stabile, per poi... completare l’opera con le nostre mani». Le Uncinettine si trovano il mercoledì al Salone Titonio di vicolo della Pace 2. Per chi volesse unirsi è attivo anche l’omonimo gruppo Facebook.