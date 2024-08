Dalle mani ai coltelli: a Darfo ferito nella notte un 29enne

È stato raggiunto da una coltellata che l’ha ferito profondamente al braccio. Si è chiusa così a Darfo la lite tra alcuni tunisini che poco dopo la mezzanotte sono passati dalle mani ai coltelli. Il ferito, un uomo di 29 anni, è stato soccorso in via Manifattura Vittorio Olcese.

I soccorsi

All’arrivo dei carabinieri il gruppetto si era ormai dileguato e nei pressi di alcune attività, estranee alla vicenda, è rimasto solo l’uomo ferito. Il gruppo, in preda all'alcol, era già stato segnalato per alcune intemperanze, poi la lite col ferimento. Vista la natura della ferita è stato necessario chiamare l’elisoccorso che ha trasportato il 29enne in codice giallo al Civile di Brescia. Indaga la Compagnia dei Carabinieri di Breno.