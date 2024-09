Dal kung fu all’hockey, tutti gli sport per i giovani a Brescia

Finita l’estate ripartono i corsi di promozione all’attività sportiva del Comune di Brescia, dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Promossi in collaborazione con le realtà sportive di città e provincia, sono in totale 70, annuali e trimestrali, in 22 discipline diverse, con offerta differenziata a secondo della fascia d’età.

Si comincia da ottobre, iscrizioni aperte dal 9 al 29 settembre, con procedura online tramite Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi. Sull’apposita pagina del sito del Comune si trova l’elenco completo dei corsi.

Raccomandazioni

Per essere sicuri di aver completato correttamente la procedura, il Settore Sport raccomanda di attendere la ricezione di un’e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. Previste riduzioni in base al reddito: del 40%, per Isee fino a 13.000 euro e con almeno quattro figli tra gli zero e i 18 anni non compiuti, del 30% per Isee inferiori a 10.000 euro, del 20% per Isee tra i 10.001 e i 13.000 euro e del 10% per redditi Isee tra i 13.001 e i 17.500 euro. Tanto la consegna dell’Isee valido quanto il pagamento della quota di iscrizione sono da effettuarsi con la realtà sportiva stessa che organizza il corso.

La conferenza stampa di presentazione dei corsi - © www.giornaledibrescia.it

Tra le discipline le novità di quest’anno sono lo sci alpino, con dieci ore di lezioni di gruppo sugli impianti del Maniva, a cura di Maniva Ski Srl, al via da gennaio 2025, e l’hockey su ghiaccio, con lezioni da novembre a febbraio al Palaghiaccio di Montichiari, tenute dall’asd Raptors hockey cub. Per il resto, ce n’è davvero per tutti: atletica leggera, badminton, baseball e softball, ginnastica, judo, karate, kung fu, mountain bike, multisport, nuoto, padel, pallacanestro e mini basket, pallamano, pallavolo, pattinaggio artistico, pugilato, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno.

«Mai come quest’anno siamo orgogliosi di presentare questi corsi, dopo le recenti Olimpiadi che hanno portato grandi risultati al nostro territorio – commenta l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni –. Qui nascono nuovi talenti, non per caso ma per una serie di opportunità che l’Amministrazione offre ai nostri piccoli con questi corsi. Ci teniamo tanto, perché incentivare questi sport significa incentivare la salute dei nostri piccoli e metterli alla prova con i valori sani dello sport».