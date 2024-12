Da Caionvico a Rezzato, a Capodanno si va in «Marcia per la Pace»

Francesca Zani

Per il 19esimo anno promossa la camminata che apre il mese di eventi per scuotere le coscienze

Torna la Marcia della Pace

Mai come quest’anno la Marcia della Pace avrà il compito di scuotere le coscienze di ognuno per continuare a dare fiato e speranza affinché la pace torni a regnare in un mondo scosso dalle guerre. Ed è da 19 anni, ogni Primo gennaio, in occasione della Giornata mondiale della Pace istituita da San Paolo VI nel 1967, che l’evento ricorda il valore della concordia. Il programma La marcia partirà come sempre alle 14 dalla parrocchia di Padre Kolbe a Caionvico, all’ombra dell’albero di kaki di Nagas