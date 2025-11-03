Giornale di Brescia
Crollo ai Fori Imperiali di Roma, caduta parte della Torre dei Conti

Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare. Ferito un operaio
Il luogo del crollo
Il luogo del crollo
Paura a Roma, dove ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Entrambi i cedimenti hanno interessato la struttura. Nel primo caso colpendo degli operai che stavano lavorando. La seconda valanga di calcinacci ha, invece, investito la squadra dei Vigili del fuoco che era sul posto per prestare soccorso. Sono illesi. La Procura di Roma ha aperto un'indagine.

I crolli

Il primo crollo di una parte della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma, si è registrato intorno alle 12, il secondo, un’ora dopo, intorno alle 13. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri.

Il recupero degli operai da parte dei Vigili del fuoco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Ferito un operaio

È stato trasportato in codice rosso in ospedale l'operaio soccorso dopo il crollo. L'uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato dal 118 al San Giovanni. Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Altri tre operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. Non risulterebbero altre persone coinvolte. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivato sul posto.

Sconcerto

Paura e sconcerto tra le persone che hanno assistito al crollo di parte della torre ai forti imperiali. La zona è completamente transennata e ai lati molti turisti e commercianti guardano il procedere dell'intervento dei vigili e forze dell'ordine. I lavoratori della zona, molti ristoratori hanno udito il forte rumore dei calcinacci e poi visto alzarsi una nube fumo e polvere. I camerieri in quel momento a fare il servizio ai tavoli che hanno visto la scena si dicono ancora sconvolti e sotto shock.

Argomenti
crolloTorre dei ContiRoma
