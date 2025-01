Crolla una seggiovia in Spagna, diversi feriti

Il crollo di una seggiovia nella stazione sciistica di Astún, situata vicino alla città di Canfranc in Aragona, sui Pirenei occidentali, avrebbe provocato 17 feriti, due dei quali gravi, che sono già stati trasferiti negli ospedali di Saragozza e Huesca. È quanto si legge sull’edizione online del quotidiano El Mundo.

Il guasto

Come indicato dal direttore generale delle emergenze del governo dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, l'incidente è avvenuto a causa di un guasto alla carrucola di rinvio della seggiovia, che ha provocato la rottura del cavo che la trasportava. Il cedimento ha generato una forte scossa che ha destabilizzato le seggiovie, alcune delle quali si sono capovolte.

Il presidente dell’Aragona, Jorge Azcon, che si è recato sul luogo accompagnato dal ministro degli Interni, Roberto Bermudez de Castro, per rendersi conto della portata della situazione, ha precisato che l’infrastruttura «aveva superato i controlli rilevanti».

Azcon ha confermato che al momento non ci sono vittime e che il numero dei feriti che hanno dovuto essere curati dai servizi sanitari non supera i 17. Due di loro, a causa della gravità della loro condizione, hanno dovuto essere trasferiti in elicottero agli ospedali di Saragozza e Huesca.

I soccorsi

Al menos 30 heridos, 17 de ellos graves, en un accidente en un telesilla de la estación de esquí de Astúnhttps://t.co/K9qliWSTik pic.twitter.com/hhC7DmRC2L — EL MUNDO (@elmundoes) January 18, 2025

Sul posto sono attivi Guardia Civile, Polizia, Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del fuoco e team di psicologi. Il direttore generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, ha riferito a Rtve che una delle persone portate in ospedale è in prognosi riservata con una frattura

Le operazioni di soccorso dei feriti restano in corso e si sta anche provvedendo all’assistenza di diverse persone rimaste bloccate sulla seggiovia, per permettere loro di scendere.

«Sono impressionato dalle notizie dell'incidente nella stazione di Astún», ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sánchez. «Ho parlato con il presidente dell’Aragona, Jorge Azcón per offrirgli tutto il sostegno possibile del governo. Tutto il nostro affetto per i feriti e le loro famiglie», ha aggiunto.