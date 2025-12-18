Croce Rossa di Brescia, proseguono i festeggiamenti per i 160 di storia

La Croce Rossa di Brescia prosegue i festeggiamenti per i suoi 160 anni di storia. In Largo Formentone, questa sera, in collaborazione con CorrixBrescia è andata in scena la Red Run la corsa-camminata non competitiva organizzata per celebrare con la cittadinanza un compleanno importante.

«È stato un altro anno intenso – ha detto la presidente Carolina David – e come sempre lo abbiamo attraversato grazie ai nostri volontari, ma anche alle persone che vivono sul nostro territorio». Un’occasione per fare sport insieme, ma anche per far conoscere a tutti il lavoro quotidiano della croce Rossa.

A Brescia

A Brescia sono 450 i volontari che si dividono nei vari compiti: 118, protezione civile, trasporti, ma anche divulgazione nelle scuole. «I volontari per fortuna non mancano – ha detto la presidente – proprio in queste ore sta finendo un corso che ci porterà 30 nuove persone. Dovranno scegliere in che ambito specializzarsi perché dovranno frequentare la formazione specifica».

Ma quale settore scelgono di più i volontari? «Una volta in molti chiedevano di aiutarci nel settore sanitario, oggi invece l’interesse è più per il sociale. Negli ultimi due anni molte persone chiedono di fare attività nell’ambito del diritto internazionale»

Protezione civile

L’attività principale della Croce Rossa resta sempre quella di protezione civile: «Assistiamo circa 200 famiglie donando i pacchi alimentari – ha spiegato David –, abbiamo la presa in carico totale delle famiglie: aiutiamo a cercare lavoro, ci occupiamo della mediazione con le istituzioni, aiutiamo i piccoli a fare i compiti, organizziamo corsi di italiano, insomma cerchiamo di arrivare all’ inclusione lavorativa e sociale delle persone di cui ci prendiamo cura».

Concerto di Natale

La festa proseguirà domenica con il concerto di Natale della Corale nella chiesa di Santa Maria Immacolata, in via Lodovico Pavoni. «Un momento che abbiamo pensato come regalo alla cittadinanza che ci sostiene ogni giorno – ha concluso la presidente – e l’occasione per ribadire i valori di pace e fratellanza che ci guidano».