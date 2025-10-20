La bresciana Pangrazio vince il Gran Premio della Caffetteria italiana

Dopo che la trattoria La Madia di Brione si è aggiudicata il «Ristorante dell’anno» secondo la guida di Gambero Rosso, è bresciana anche la vittoria del Gran Premio della Caffetteria Italiana: Cristina Pangrazio è la prima donna a conquistarsi il prestigioso riconoscimento. L’iniziativa, organizzata da Aicaf e Altoga, si è tenuta a HostMilano, la piattaforma dell’ospitalità e della ristorazione professionale che chiude domani ala Fiera di Milano.

La competizione

Ogni concorrente doveva raccontare una storia, creando sei bevande realizzate con lo stesso caffè in 13 minuti: due cappucci, due espressi e due drink freddi. La giuria ha giudicato tecnica, gusto e mise en place. Al secondo posto Antonio Tamburrino di Caserta, mentre il terzo posto è andato a Pasquale Calderone di Genova.

Durante la consegna dei premi sono stati illustrati i dati del consumo di questa bevanda: molto elevato nelle fasce di età matura (il 90% tra i 55-64enni e l'88% per cento tra gli over 65), mentre i più giovani ne stanno scoprendo diverse declinazioni.

Gianni Cocco

«Sul caffè ci sono ancora tante cose da scoprire, oggi più che mai – ha dichiarato Gianni Cocco, uno dei più rinomati maestri della bevanda – Il caffè è una materia prima nobile, i torrefattori italiani sono degli artisti, creano le miscele, poi c'è tutta la filiera importante da rispettare e il barista è il trasformatore finale, quindi è colui che ha la grande responsabilità di dare luce e soprattutto vita a questo prodotto».

«Il caffè espresso va benissimo, altrettanto il cappuccino, ma sono prodotti ormai consolidati – ha commentato l’esperto –. Il nostro obiettivo da formatori è quello di trasformare e declinare il gusto del caffè in 1000 forme tattili creando una scenografia, storytelling, un racconto, ma soprattutto un'emozione, la magia, con spume a sfere molecolari, piuttosto che drink freddi analcolici, dei prodotti sodati al caffè, infiniti abbinamenti che anche nella Mixology regalano delle soddisfazioni uniche».