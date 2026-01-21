Cristian Cocco: «Nel mio film “Anacronistico” alcune scene nel Bresciano»

Vive da tre anni a Sarnico, ma gli piacerebbe trasferirsi a Iseo. Il lago e Brescia gli sono piaciuti a tal punto che Cristian Cocco, storico inviato di Striscia la notizia dalla Sardegna con il celebre intercalare Ajò, ha deciso di girare alcune scene del suo primo film da regista, «Anacronistico», nel Bresciano.

Ospite del Magazine di Maddalena Damini, direttrice artistica di Radiobresciasette e Teletutto, Cocco, che dopo alcuni anni di interruzione è tornato alla corte di Antonio Ricci – Striscia riparte stasera con un nuovo format, stavolta settimanale – ha intenzione di presentare presto la pellicola anche a Brescia. Lo abbiamo intervistato prima della trasmissione.

Che cosa racconta il film?

Interpreto un cinquantenne, scansafatiche e con la sindrome di Peter Pan che dalla Sardegna emigra al Nord per cercare lavoro. Il padre, vedovo, lo ha cresciuto in competizione con il fratello, laureato e affermato. Convinto di aver imparato il know how nordico, torna nella sua terra natia per rilevare il chiosco del padre.

Dove ha girato nel Bresciano?

In Franciacorta, alla discoteca Number One. Ho conosciuto il proprietario, Steven Basalari, noto influencer, grazie a mio figlio Mathias. È una persona dal cuore grande. Mi piace sperimentare e dare occasioni anche alle persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo se ci vedo qualcosa.

Nel cast c’è anche Enzo Iachetti....

Nel film è il mio angelo custode. Nella trama lo incontro la prima volta nella metro di Milano mentre canta una canzone tipica sarda. Con Enzino ho dovuto litigare per convincerlo a farsi pagare per la partecipazione.

Ha deciso di devolvere una parte degli incassi del film all’associazione Wall of Dolls, impegnata nella tutela delle donne vittime di violenza e dei bambini orfani di femminicidio.

Con la casa di produzione, l’agenzia My Art, e il mio socio, Corrado Belotti volevamo fare qualcosa per le donne. Una mia collaboratrice conosceva Joe Squillo che l’ha fondata. Ho fatto una chiacchierata con lei, la presidente Francesca Carollo e Giusy Versace. E abbiamo fatto l’accordo.

Lo scorso anno è tornato a Striscia la Notizia.

Ho chiesto ad Antonio Ricci di cambiare personaggio. Gli ho fatto una proposta e ha accettato. Ora indosso una giacca in stile Austin Power e dico Bona Vida, espressione sarda. Sono una sorta di eroe stralunato.

Come l’ha scoperto Antonio Ricci?

Partecipavo a «La sai l’ultima» e li mi notò un autore. Mi propose di fare l’inviato in Sardegna. Inizialmente il braccio destro di Ricci disse di no. Poi Antonio vide il servizio di prova e decise di prendermi. Io, francamente, non mi sarei mai preso, ma Ricci è un visionario che sa vedere oltre.

Ha nuovi progetti in cantiere?

Sto lavorando a un format di tema spirituale, coinvolgendo le Curie. E anche stavolta ci sarà Brescia.