Crash di Amazon Web Services: Snapchat, Canva e Perplexity bloccati

Molte tra le piattaforme più popolari al mondo, come Snapchat, Duolingo e Roblox, hanno subito oggi interruzioni a causa di un crash informatico di Amazon Web Services (Aws), società del colosso americano Amazon che fornisce servizi per il funzionamento di numerose app e website. Lo riportano diverse fonti tra cui la Bbc.

La causa

L’azienda ha comunicato di aver individuato il potenziale problema che «sembra essere correlato alla risoluzione DNS dell’endpoint API DynamoDB in US-EAST-1».

Nel solo Regno Unito risultano coinvolti anche i siti di banche di primo piano quali Barclays, Lloyds o Bank of Scotland e di istituzioni come l’Hmrc, equivalente britannico dell’Agenzia delle Entrate che molti utenti indicano come irraggiungibili.

Anche il sito downdetector.com, che tiene conto dei disservizi delle piattaforme online nel mondo, ha registrato il down di diverse piattaforme che si appoggiano al cloud di Amazon. Aws ha riferito che sono in corso interventi tecnici per risolvere il problema. Da downdetecor.com si evince che diversi servizi stanno tornando alla normalità.

Anche in Italia

Il malfunzionamento interessa anche l’Italia per app come Canva, Perplexity e le piattaforme di gaming Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars. Negli Stati Uniti si registrano problemi anche per crunchyroll, Fortnite, Snapchat, ring e tanti altri siti, incluse le piattaforme di video streaming max e Prime Video.